Além de Yellowstone e Cobra Kai, conheça 10 séries que terão seu desfecho em 2024

Alto contraste

A+

A-

Yellowstone-e-outras-séries-encerradas-2024 Yellowstone-e-outras-séries-encerradas-2024 (O Vício - Séries)

2024 promete ser um ano cheio de emoções para os fãs de séries. Além dos consagrados sucessos Yellowstone e Cobra Kai, outras 10 séries também darão seu adeus ao público no próximo ano. É hora de se preparar para se despedir de personagens queridos e histórias envolventes.

Quer saber quais são as séries que estão chegando ao fim em 2024? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício e fique por dentro de todas as novidades!

Saiba mais

Leia mais em Séries - O Vício

• Além de Yellowstone e Cobra Kai, 10 séries que acabam em 2024

• Knuckles | Trailer bate recorde para Paramount+

• O Urso | 3ª temporada ganha janela de lançamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.