Alicia Silverstone irá estrelar série de As Patricinhas de Beverly Hills

Série de As Patricinhas de Beverly Hills

De acordo com Deadline, Alicia Silverstone retornará ao papel de Cher após quase trinta anos, em uma série de As Patricinhas de Beverly Hills, sendo continuação direta do longa-metragem original.

