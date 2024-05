O Vício |Do R7

Amandla Stenberg em destaque na série The Acolyte A criadora de The Acolyte explicou recentemente por que a série se passa na era da Alta República. Amandla Stenberg é uma das estrelas...

Amandla Stenberg em The Acolyte

A criadora de The Acolyte explicou recentemente por que a série se passa na era da Alta República. Amandla Stenberg é uma das estrelas em destaque no elenco, trazendo sua presença marcante para a trama que promete conquistar os fãs do universo expandido de Star Wars.

