Amazon Prime surpreende assinantes com aumento de preço

A Amazon Prime, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, pegou seus assinantes de surpresa ao anunciar um aumento no preço da assinatura. A partir do próximo mês, os usuários terão que desembolsar um valor maior para ter acesso a todos os benefícios do serviço.

Prepare-se para essa novidade e consulte a matéria completa no Séries - O Vício para saber mais sobre esse aumento e como ele irá afetar o seu bolso.

Amazon Prime anuncia aumento no preço da assinatura

