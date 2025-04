Andor | Decisão de encurtar a série “nasceu do desespero”, diz Tony Gilroy Plano original era produzir 5 temporadas O post Andor | Decisão de encurtar a série “nasceu do desespero”, diz Tony Gilroy apareceu... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 18h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h28 ) twitter

Andor é o

Originalmente, Tony Gilroy apresentou Andor para a Disney como uma série de cinco temporadas. No entanto, essa ideia mudou radicalmente durante a produção do primeiro ano. Segundo o showrunner, a decisão da mudança "nasceu do desespero".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e descubra todos os detalhes sobre essa reviravolta na série!

