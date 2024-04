 Andor | Filmagens da 2ª temporada foram concluídas

Alto contraste

As filmagens da 2ª temporada da série Andor foram concluídas, trazendo ainda mais expectativa para os fãs. A produção, que se passa no universo de Star Wars, promete trazer mais ação, mistérios e reviravoltas para os espectadores. Com um elenco talentoso e uma equipe de produção dedicada, a série promete ser um sucesso.

Quer saber mais sobre as filmagens de Andor?

