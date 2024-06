O Vício |Do R7

Antony Starr como Capitão Pátria em The Boys O criador de The Boys levantou a questão se os fãs devem se "solidarizar" com o Capitão Pátria após os eventos do novo episódio....

Antony Starr como Capitão Pátria em The Boys

O criador de The Boys levantou a questão se os fãs devem se "solidarizar" com o Capitão Pátria após os eventos do novo episódio.

