O Vício |Do R7

Antony Starr revela detalhes da cena inusitada do Capitão Pátria em The Boys Antony Starr, o ator que interpreta o Capitão Pátria em The Boys, comentou sobre a cena de fetiche inusitado envolvendo seu personagem...

Alto contraste

A+

A-

Capitão Pátria e Espoleta em The Boys

Antony Starr, o ator que interpreta o Capitão Pátria em The Boys, comentou sobre a cena de fetiche inusitado envolvendo seu personagem. A série tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua abordagem única de super-heróis e situações surpreendentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Boys | Antony Starr comenta cena de fetiche inusitado do Capitão Pátria

• Pacificador | Descrições de elenco revelam detalhes sobre novos personagens

• Arrow | Veja visual descartado de Diggle como Lanterna Verde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.