Arlequina e Duas-Caras: Novidades em Batman Caped Crusader

Arlequina em Batman Caped Crusader

Batman: Caped Crusader promete trazer uma "nova abordagem" para personagens icônicos como Arlequina e Duas-Caras. A série promete surpreender os fãs com reviravoltas e desenvolvimentos inesperados para esses vilões tão conhecidos do universo do Homem-Morcego.

