Arrow | Emily Bett Rickards reflete sobre críticas que sofreu na época da série Atriz também relembra enorme exaustão durante gravações da série O post Arrow | Emily Bett Rickards reflete sobre críticas que sofreu... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 04/03/2025 - 09h06 )

Emily Bett Richards e Stephen Amell em Arrow

Anos depois da finalização de Arrow, Emily Bett Rickards aborda críticas enfrentadas durante sua atuação como Felicity Smoak na série da DC.

Para saber mais sobre as experiências de Emily Bett Rickards e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

