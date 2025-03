Arrow | Katie Cassidy admite que se incomodou com morte de Laurel na série Atriz, no entanto, acabou retornando O post Arrow | Katie Cassidy admite que se incomodou com morte de Laurel na série apareceu primeiro... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 22h05 ) twitter

Katie Cassidy em Arrow

Durante sua participação no Inside of You with Michael Rosenbaum, Katie Cassidy admitiu que se incomodou com a decisão de sacrificar Laurel Lance, a Canário Negro, em Arrow.

