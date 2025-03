As Bruxas Mayfair de Anne Rice | 2ª temporada ganha data de estreia no AMC do Brasil Série é estrelada por Alexandra Daddario O post As Bruxas Mayfair de Anne Rice | 2ª temporada ganha data de estreia no AMC do Brasil... O Vício|Do R7 12/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h07 ) twitter

Alexandra Daddario em As Bruxas de Mayfair

O Universo Imortal do AMC se expande com a chegada da segunda temporada de As Bruxas de Mayfair de Anne Rice. A série, que narra a história de Rowan Fielding e sua descoberta sobre sua linhagem de bruxas poderosas, retorna ao canal no Brasil no dia 16 de março, às 22h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

