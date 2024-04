As Crônicas de Spiderwick | Novidades sobre a série agitam os fãs

As-Crônicas-de-Spiderwick As-Crônicas-de-Spiderwick (O Vício - Séries)

As Crônicas de Spiderwick estão de volta com novidades que prometem agitar os fãs. A série ganhou um trailer oficial que já está dando o que falar nas redes sociais. Com uma trama envolvente e repleta de aventuras, a expectativa para o lançamento só aumenta.

