Assista ao teaser do episódio 7 da 2ª temporada de A Casa do Dragão A Casa do Dragão está de volta com mais um emocionante episódio! No teaser divulgado, podemos ver um pouco do que está por vir na... O Vício|Do R7 22/07/2024 - 00h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 00h03 ) ‌



A Casa do Dragão está de volta com mais um emocionante episódio! No teaser divulgado, podemos ver um pouco do que está por vir na 2ª temporada da série. Prepare-se para muitas reviravoltas e emoções intensas nesse novo capítulo. Acompanhe tudo no link da matéria completa.

