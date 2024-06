Ator de A Casa do Dragão ainda não assistiu Game of Thrones O ator de A Casa do Dragão revelou que ainda não assistiu Game of Thrones, surpreendendo os fãs da franquia. Aemond Targaryen, interpretado...

O Vício|Do R7 08/06/2024 - 17h23 (Atualizado em 08/06/2024 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share