Ator de Avatar: O Último Mestre do Ar aborda escala da 2ª e 3ª temporada

Senhor do Fogo Ozai da série Avatar

O ator Daniel Dae Kim, o Senhor do Fogo Ozai de Avatar: O Último Mestre do Ar, afirmou em entrevista recente que a 2ª e a 3ª temporadas da série live-action terão uma escala ainda maior do que a primeira.

