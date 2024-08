Ator de Jar Jar Binks expressa solidariedade ao elenco de The Acolyte Ahmed Best publica mensagem de apoio direcionada a Amandla Stenberg O post The Acolyte | Ator de Jar Jar Binks mostra apoio ao elenco... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 10h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ator que deu vida a Jar Jar Binks, Ahmed Best, demonstrou seu apoio ao elenco da série "The Acolyte", que foi recentemente cancelada. Em uma mensagem nas redes sociais, Best compartilhou sua solidariedade e encorajou os fãs a continuarem acreditando no potencial da série, que prometia explorar novos aspectos do universo de Star Wars.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• The Acolyte | Ator de Jar Jar Binks mostra apoio ao elenco da série cancelada

• Pacificador | Robert Patrick confirma envolvimento na 2ª temporada

• Superman & Lois | CW antecipa estreia da última temporada