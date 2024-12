Ator do Kid Loki no MCU, Jack Veal pede ajuda para sair de situação de desabrigo Ator do Kid Loki no MCU, Jack Veal pede ajuda para sair de situação de desabrigo O Vício|Do R7 02/12/2024 - 22h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 22h29 ) twitter

Intérprete do Kid Loki na série do Deus da Trapaça do Disney+, Jack Veal, de 17 anos, surgiu nas redes sociais pedindo ajuda dos seus seguidores para sair de uma situação de desabrigo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

