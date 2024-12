Ator do Kid Loki no MCU, Jack Veal supera situação de desabrigo Jovem conseguiu assistência após seu caso ter viralizado O post Ator do Kid Loki no MCU, Jack Veal supera situação de desabrigo apareceu... O Vício|Do R7 04/12/2024 - 21h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 21h49 ) twitter

Ator do Kid Loki no MCU, Jack Veal supera situação de desabrigo

Intérprete do Kid Loki na série do Deus da Trapaça do Disney+, Jack Veal, de 17 anos, surgiu nas redes sociais ontem (4) pedindo ajuda dos seus seguidores para sair de uma situação de desabrigo. Para felicidade do jovem, o problema foi resolvido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e saiba mais sobre a emocionante história de Jack Veal!

