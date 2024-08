Audiência de The Acolyte decepciona e marca um novo recorde negativo O final de The Acolyte teve a “menor audiência” para uma série de Star Wars, segundo informações de um site especializado. Essa notícia... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 07h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 07h43 ) ‌



O final de The Acolyte teve a “menor audiência” para uma série de Star Wars, segundo informações de um site especializado. Essa notícia levanta questões sobre o futuro da franquia e a recepção do público em relação a novas produções do universo criado por George Lucas.

‌



