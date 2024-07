Avatar: O Último Mestre do Ar - Novidades sobre a 2ª temporada Avatar: O Último Mestre do Ar ganha data para as filmagens da 2ª temporada. O aguardado retorno da série traz novidades empolgantes...

‌



A+

A-

Avatar: O Último Mestre do Ar

Avatar: O Último Mestre do Ar ganha data para as filmagens da 2ª temporada. O aguardado retorno da série traz novidades empolgantes para os fãs, que aguardam ansiosamente por mais aventuras no universo de Aang. A produção promete surpreender e emocionar a todos os espectadores com novos desafios e reviravoltas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Avatar: O Último Mestre do Ar ganha data para as filmagens da 2ª temporada

• The Umbrella Academy | Netflix anuncia trailer final da série para amanhã

• Futurama ganha trailer oficial e pôster para a 12ª temporada