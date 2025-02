Beyond: Two Souls, jogo estrelado por Elliot Page, vai virar série de TV Aclamado game foi lançado em 2013 O post Beyond: Two Souls, jogo estrelado por Elliot Page, vai virar série de TV apareceu primeiro... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em meio ao sucesso de adaptações de videogames como The Last Of Us e Fallout, mais um título popular está a caminho da televisão: Beyond: Two Souls. A Pageboy Productions, de Elliot Page, adquiriu os direitos da desenvolvedora Quantic Dream para criar uma série de TV baseada no jogo, de acordo com o Deadline.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante adaptação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Seu Amigão da Vizinhança | Nova série troca gênero de vilão clássico do Homem-Aranha

Demolidor | Vincent D’Onofrio afirma que ele e Charlie Cox pediram por reformulação da série

Vincent D’Onofrio diz que Demolidor: Renascido trará preparação para algo “muito legal” no MCU