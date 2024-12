Black Doves chega ao Rotten Tomatoes com aprovação perfeita Série de espionagem está disponível na Netflix O post Black Doves chega ao Rotten Tomatoes com aprovação perfeita apareceu primeiro... O Vício|Do R7 05/12/2024 - 11h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 11h29 ) twitter

Black Doves na Netflix

Disponível no catálogo da Netflix, a série de espionagem Black Doves, estrelada por Keira Knightley (Piratas do Caribe) e Ben Whishaw (007: Operação Skyfall), surpreendeu com uma ótima recepção da crítica internacional.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa série aclamada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

