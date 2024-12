Black Doves recebe certificado Fresh no Rotten Tomatoes Série estreou no catálogo da Netflix O post Black Doves recebe certificado Fresh no Rotten Tomatoes apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

Black Doves no Rotten Tomatoes

Disponível no catálogo da Netflix, Black Doves recebeu a certificação Fresh no Rotten Tomatoes com 97% de aprovação após 37 avaliações.

Saiba mais sobre essa série de espionagem e sua recepção crítica consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

