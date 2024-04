Brian Michael Bendis fecha acordo com Amazon para adaptações do Jinxworld

Brian Michael Bendis

Brian Michael Bendis, renomado autor de quadrinhos, fechou um acordo com a Amazon para a produção de adaptações de obras de seu selo Jinxworld. A parceria promete trazer para as telas histórias aclamadas pelos fãs, repletas de ação, mistério e personagens complexos. Fique por dentro de todos os detalhes dessa colaboração que promete agitar o mundo do entretenimento!

