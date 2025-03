Burger King anuncia brinquedos com personagens clássicos da Cartoon Network Para quem adquirir o Combo King Jr. O post Burger King anuncia brinquedos com personagens clássicos da Cartoon Network apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h27 ) twitter

Burger King e Cartoon Network

O Burger King anunciou recentemente um nova parceria com Cartoon Network, trazendo uma série de personagens clássicos das animações do canal como brinquedos exclusivos do Combo King Jr.

