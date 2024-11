Cada Minuto Cuenta | Pior terremoto da história do México é tema de série do Prime Video Cada Minuto Cuenta | Pior terremoto da história do México é tema de série do Prime Video O Vício|Do R7 08/11/2024 - 11h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h10 ) twitter

Cada Minuto Cuenta

Quanto tempo um terremoto precisa durar para devastar uma civilização? Em 9 de setembro de 1985, um abalo sísmico de magnitude 8,1 na escala Richter, precisou apenas de dois minutos para causar uma enorme catástrofe na Cidade do México. As consequências, no entanto, são sentidas até hoje, 8 de novembro de 2024, quando essa história está sendo contada pelo Prime Video, por meio da série Cada Minuto Cuenta, já disponível na íntegra.

