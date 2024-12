Chamas da Vingança | Yahya Abdul-Mateen II sofre acidente nas gravações da série da Netflix Gravações foram interrompidas temporariamente O post Chamas da Vingança | Yahya Abdul-Mateen II sofre acidente nas gravações da série... O Vício|Do R7 07/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Magnum de Yahya Abdul Mateen II

De acordo com o Deadline, Yahya Abdul-Mateen II, vencedor do Emmy, sofreu um ferimento na mão após um acidente durante as gravações da série Chamas da Vingança, da Netflix, na Cidade do México, na última quinta-feira, o que resultou na interrupção temporária da produção.

Para mais detalhes sobre o acidente e as gravações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Comando das Criaturas | Logo da DC Studios homenageia uma história icônica do Superman

Nível Secreto ganha clipes inéditos

Lanternas | Aaron Pierre expressa profundo entusiasmo em interpretar John Stewart