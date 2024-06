O Vício |Do R7

Charlie Barnett em The Acolyte

O ator Charlie Barnett comentou sobre os chocantes acontecimentos do 5º episódio de The Acolyte. A trama promete surpreender os fãs com reviravoltas inesperadas e muita emoção.

