Charlie Cox com visual original do Demolidor A nova série do Demolidor está chegando com tudo e já ganhou uma arte promocional incrível! Na imagem, podemos ver o ator Charlie...

Alto contraste

A+

A-

Charlie Cox com visual original do Demolidor

A nova série do Demolidor está chegando com tudo e já ganhou uma arte promocional incrível! Na imagem, podemos ver o ator Charlie Cox com o visual original do herói, pronto para mais uma aventura nas ruas de Hell's Kitchen. A expectativa dos fãs está cada vez maior para conferir o retorno desse icônico personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Demolidor | Nova série ganha arte promocional

• Krysten Ritter volta a comentar possível retorno de Jessica Jones no MCU

• Batman: Caped Crusader ganha novo pôster oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.