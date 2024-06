Charlie Cox, intérprete do Demolidor, da Marvel Segundo informações, a nova série do Demolidor pode ganhar um trailer oficial "no fim deste ano". O ator Charlie Cox, intérprete...

Charlie Cox, intérprete do Demolidor, da Marvel

Segundo informações, a nova série do Demolidor pode ganhar um trailer oficial "no fim deste ano". O ator Charlie Cox, intérprete do herói da Marvel, está ansioso para compartilhar mais detalhes com os fãs.

