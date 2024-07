Charlie Cox Leva Demolidor à D23 Expo: O Que Esperar? Charlie Cox confirmou sua presença na D23 Expo para promover a série Demolidor, trazendo grandes expectativas para os fãs do herói... O Vício|Do R7 29/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h14 ) ‌



Demolidor

Charlie Cox confirmou sua presença na D23 Expo para promover a série Demolidor, trazendo grandes expectativas para os fãs do herói. A participação do ator promete revelar novidades e detalhes sobre o futuro do personagem no universo Marvel.

