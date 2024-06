Charlie Cox revela detalhes sobre sua participação como Demolidor na série animada do Homem-Aranha Charlie Cox aborda sua participação como Demolidor na série animada do Homem-Aranha, trazendo novos detalhes sobre o processo de...

Charlie Cox aborda sua participação como Demolidor na série animada do Homem-Aranha, trazendo novos detalhes sobre o processo de dublagem e a interação com o restante do elenco. O ator se mostrou empolgado com a oportunidade de reviver o personagem em um novo formato, proporcionando aos fãs uma experiência única e emocionante.

• Homem-Aranha | Charlie Cox aborda participação como Demolidor na série animada

