O Vício |Do R7

Charlie Hunnam é confirmado como protagonista em nova série do Prime Video O ator Charlie Hunnam foi confirmado como protagonista em uma nova série do Prime Video. A notícia tem gerado grande expectativa...

Alto contraste

A+

A-

Sons-of-Anarchy-retorno-Charlie-Hunnam

O ator Charlie Hunnam foi confirmado como protagonista em uma nova série do Prime Video. A notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs do ator, que ficaram conhecidos por seu papel na aclamada série "Sons of Anarchy".

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Criminal | Charlie Hunnam estrelará série do Prime Video

• The Acolyte | Novas imagens destacam misterioso Sith da série

• 300 | Série derivada está em estágios iniciais de desenvolvimento



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.