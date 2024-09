Chris Pine pode ser o novo Hal Jordan em Lanternas Série trará Hal Jordan como um super-herói veterano, considerado uma lenda na Tropa dos Lanternas Verdes O post Lanternas | Chris Pine... O Vício|Do R7 04/09/2024 - 17h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h02 ) ‌



De acordo com uma informação adicional compartilhada pelo Nexus Point News (via DC Film News), enquanto Josh Brolin (Duna: Parte 2) tem uma oferta em mãos para viver Hal Jordan na série Lanternas, em caso de o ator recusar, a DC Studios avançaria para tentar assinar com Chris Pine, que já deu vida a Steve Trevor na franquia da Mulher-Maravilha, do antigo DCEU.

