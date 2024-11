Circe terá grande papel no DCU após Comando das Criaturas, diz rumor Circe terá grande papel no DCU após Comando das Criaturas, diz rumor O Vício|Do R7 28/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 08h48 ) twitter

Circe

De acordo com Daniel Ritchman em seu boletim informativo no Patreon, Circe terá um grande papel no futuro do DCU após a primeira aparição em Comando das Criaturas.

