Citadel | 2ª temporada é adiada novamente e derivados são suspensos

Citadel da Amazon

Enquanto estão filmando Avengers: Doomsday (2026) no Reino Unido, os Irmãos Russo enfrentam crises em suas parcerias com Netflix e Amazon. Um reflexo do problema da dupla com a segunda é o novo adiamento da 2ª temporada de Citadel, juntamente com a suspensão de todos seus derivados.

