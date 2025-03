Clark Gregg compartilha foto do Agente Coulson e faz mistério com legenda O ator Clark Gregg compartilhou uma imagem nos stories no Instagram em que vemos o Agente Coulson em uma das cenas de Agents of S.H... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agents of SHIELD

O ator Clark Gregg compartilhou uma imagem nos stories no Instagram em que vemos o Agente Coulson em uma das cenas de Agents of S.H.I.E.L.D., até aí, tudo bem, mas os fãs estão com uma pulga atrás da orelha após ler a legenda: "Let's go (vamos lá)". Será que há algum projeto vindo aí no MCU?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Fallout: Vídeo do set mostra New Vegas na segunda temporada

Invencível ganha atualização sobre a temporada 4

Wandinha | Jenna Ortega elogia participação especial de Lady Gaga na 2ª temporada