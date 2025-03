Claymore ganhará adaptação em live-action Será uma série O post Claymore ganhará adaptação em live-action apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 12/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h26 ) twitter

A CBS Studios e a Propagate Content anunciaram o desenvolvimento de uma adaptação para a televisão do mangá Claymore, em parceria com a editora japonesa Shueisha, de acordo com o Deadline. O ator Masi Oka, conhecido por seus papéis em Heroes e Hawaii Five-0, será o produtor executivo da série.

Para mais detalhes sobre essa emocionante adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

