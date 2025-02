Cobra Kai | Após fim da série, produtores afirmam existir ideias de derivados Equipe segue pensando em novas narrativas no mundo da série O post Cobra Kai | Após fim da série, produtores afirmam existir ideias... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Personagens de Cobra Kai em última temporada

Hayden Schlossberg, co-criador de Cobra Kai, revelou em entrevista recente que existem ideias de novos derivados.

Para saber mais sobre as possibilidades de novos projetos no universo de Cobra Kai, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Stranger Things 5 | Ator de Vecna revela grandes expectativas para retorno do vilão

Demolidor: Renascido | Teaser inédito destaca violência em série e mais

Os Anéis de Poder | Sinopse da 3ª temporada é revelada