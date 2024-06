O Vício |Do R7

Colin Farrell caracterizado como Pinguim na nova série do universo de Batman A série do universo de Batman, que trará o ator Colin Farrell caracterizado como o vilão Pinguim, ganhou uma previsão de estreia...

Alto contraste

A+

A-

Colin Farrell caracterizado como Pinguim

A série do universo de Batman, que trará o ator Colin Farrell caracterizado como o vilão Pinguim, ganhou uma previsão de estreia oficial. O aguardado lançamento promete trazer novas aventuras e desafios para os fãs do universo do Homem-Morcego.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Pinguim | Série do universo de Batman ganha previsão de estreia oficial

• Pacificador | Sol Rodríguez celebra escalação como Sasha Bordeaux

• Acima de Qualquer Suspeita tem grande aprovação no Rotten Tomatoes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.