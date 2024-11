Colin Farrell elogia versões anteriores do Pinguim Há um alto nível na interpretação do personagem ao longo dos anos O post Pinguim | Colin Farrell destaca qualidade das versões anteriores... O Vício|Do R7 13/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 13/10/2024 - 15h49 ) twitter

Colin Farrell, que interpreta o Pinguim na nova série da HBO Max, destacou a qualidade das versões anteriores do vilão, ressaltando a importância que esses personagens tiveram na construção do universo do Batman. Em uma recente entrevista, o ator falou sobre como se inspirou nas interpretações passadas para trazer uma nova dimensão ao seu papel.

