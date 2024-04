Colin Farrell surpreende com visual do Pinguim em novo filme

Alto contraste

A+

A-

Colin Farrell com visual de Pinguim Colin Farrell com visual de Pinguim (O Vício - Séries)

Colin Farrell surpreendeu a todos com seu visual impressionante como o Pinguim no novo filme que está por vir. Com detalhes fielmente reproduzidos, os fãs estão ansiosos para conferir mais novidades sobre o personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Parasyte: The Grey, do diretor de Invasão Zumbi, ganha trailer oficial

• Pinguim deve ganhar trailer oficial nos próximos dias

• Gen V | 2ª temporada ganha atualização empolgante

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.