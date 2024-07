O Vício |Do R7

Colin Firth se junta ao elenco de Young Sherlock na série do Prime Video Colin Firth é o mais novo integrante do elenco da série "Young Sherlock", que será transmitida pelo Prime Video. A notícia foi recebida...

‌



A+

A-

Colin Firth é o mais novo integrante do elenco da série "Young Sherlock", que será transmitida pelo Prime Video. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs do ator e da franquia de Sherlock Holmes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Young Sherlock | Colin Firth se junta ao elenco da série do Prime Video

• Agatha Desde Sempre | Ator destaca tom de mistério da série

• The Last of Us | Isabela Merced diz que Dina é a única personagem com um “final decente”