Collin Farrell como Pinguim

O site do Charada está de volta para promover a série do Pinguim. Com novas reviravoltas e mistérios, os fãs de Batman podem esperar por mais emoções nesta nova temporada.

