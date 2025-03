Com novo tema, veja a abertura de Demolidor: Renascido Série chegou ao Disney+ O post Com novo tema, veja a abertura de Demolidor: Renascido apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 05/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 00h25 ) twitter

Abertura do Demolidor

Com dois episódios disponíveis no Disney+, a série Demolidor: Renascido trouxe uma nova abertura em comparação com a versão da Netflix.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

