Comando das Criaturas traz primeira aparição do Sgt. Rock no DCU Um filme do líder da Companhia Moleza está em desenvolvimento O post Comando das Criaturas traz primeira aparição do Sgt. Rock no DCU... O Vício|Do R7 05/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h09 )

Sgt. Rock no DCU

Disponível no catálogo do streaming Max com dois episódios, Comando das Criaturas trouxe a primeira aparição canônica do Sgt. Rock no DCU.

Para saber mais sobre essa nova aventura do DCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

