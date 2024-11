Conexões surpreendentes: Duna e sua nova série Para não restar nenhuma dúvida O post Duna: A Profecia | Produtor executivo confirma conexão com os filmes apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duna A Profecia

Em entrevista com a Empire, o produtor executivo Jordan Goldberg confirmou que, embora Duna: A Profecia não tenha envolvimento de Denis Villeneuve, a série acontece no mesmo universo dos filmes de Duna do diretor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Duna: A Profecia | Produtor executivo confirma conexão com os filmes

• Ruptura | 2ª temporada deve ganhar trailer oficial amanhã

• One Piece | Eiichiro Oda revela que novo hiato do mangá está relacionado à série da Netflix



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.