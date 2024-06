Confira a primeira imagem da 6ª Temporada de Cobra Kai

Alto contraste

Cobra Kai 6ª Temporada

A Netflix anunciou os lançamentos previstos para julho de 2024, e entre as novidades está a aguardada 6ª temporada de Cobra Kai. A série tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua trama envolvente e ação eletrizante. Além disso, a produção promete trazer ainda mais reviravoltas e emoções para os espectadores. Prepare-se para mergulhar novamente no universo de Cobra Kai e acompanhar de perto as novas aventuras dos personagens.

