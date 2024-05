Confira as novidades de maio de 2024 no Disney+ e Star+ Disney+ e Star+ acabam de anunciar as novidades que chegarão em maio de 2024, trazendo muitas surpresas para os assinantes. Entre...

Tales of the Empire

Disney+ e Star+ acabam de anunciar as novidades que chegarão em maio de 2024, trazendo muitas surpresas para os assinantes. Entre os destaques, está a aguardada estreia de "Tales of the Empire", uma série que promete conquistar o público com sua trama envolvente e personagens cativantes. Além disso, o catálogo será atualizado com diversas outras produções imperdíveis. Prepare a pipoca e confira tudo o que vem por aí!

